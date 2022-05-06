Fotoğraf çekilmek için tüm laleleri ziyan ettiler! Gülhane Parkı'ndaki görüntüler pes dedirtti - Son Dakika
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Fotoğraf çekilmek için tüm laleleri ziyan ettiler! Gülhane Parkı'ndaki görüntüler pes dedirtti

06.05.2022 10:08

Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğrayan Gülhane Parkı'nda yer alan laleler yerli ve yabancı ziyaretçilerin zarar vermesiyle telef oldu. Lalenin büyük çoğunluğuna, fotoğraf çekilmek isteyenler tarafından zarar verildi.

Ramazan Bayramı boyunca kapasitesinin 10 katı kadar ziyaretçi ağırlayan Gülhane Parkı'nda yer alan 1 buçuk milyonu aşkın lalenin büyük çoğunluğuna, fotoğraf çekilmek isteyenler tarafından zarar verildi. Parktaki görüntü tepkilere neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, parkta çalışma başlattı.

LALELERİ EZEREK FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Günlük ziyaretçi kapasitesi 15 bin 600 olan Gülhane Parkı, Ramazan Bayramı boyunca kapasitesinin 10 katı kadar ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu yoğun ilgi, Gülhane Parkı'na ekilen 1 milyon 575 bin lalenin büyük bir kısmının zarar görmesine neden oldu. Lalelerle birlikte fotoğraf çektirmek isteyenler, onları ezerek poz verdi. Lalelerin ezilmiş, koparılmış görüntüleri de vatandaşın tepkisine neden oldu. 4 yıldır Gülhane Parkı'nda çalışan Peyzaj Mimarı Ayşe Hocaoğlu da, "Bayramda büyük bir yoğunluk vardı. Önceki senelerden daha fazla bir yoğunluk vardı. Bu yoğunluk biraz kontrolden çıktı. Fotoğraf çekmek ya da alıp götürmek için bir şekilde zarar verdiler. Şu an bu ezilen laleleri kaldırıyoruz, başka yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

YOĞUNLUK KONTROLDEN ÇIKTI

Peyzaj Mimarı Ayşe Hocaoğlu, "Gülhane Parkı içerisine yaklaşık 1 milyon 575 bin soğanlı bitki dikildi. Laleler çıktıktan sonra insanları engellememek için rahatça görebilsinler ve fotoğraf çekilebilsinler diye biz koyduğumuz koruyucu önlemleri kaldırıyoruz. Bayramda büyük bir yoğunluk vardı. Önceki senelerden daha fazla bir yoğunluk vardı. Bu yoğunluk biraz kontrolden çıktı. Fotoğraf çekmek ya da alıp götürmek için bir şekilde zarar verdiler. Şu an bu ezilen laleleri kaldırıyoruz, başka yapabileceğimiz bir şey yok. Tamamen bittiği noktada da kaldırıp, toprağı havalandırıp başka çiçeklerle şekillendireceğiz burayı. Biz alanları tasarlarken insanların fotoğraf çekebileceği şekilde desenlerin boylarını ağırladık" diye konuştu.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Gülhane Parkı'nı ziyarete gelen Varol Tekin, "Bu laleler çok güzeldi ama şimdi gördüm ve içim acıdı. Bunları yapana insan demeye bin şahit lazım. Bu tablo utanç verici" dedi. Tülay Sülün de, 'Gerçekten içler acısı, bu nasıl bir vicdan. Nereden bakarsanız bakın burada fotoğraf çekebiliyorsunuz. Geldiğimiz yolda hepsinin içine girmişler. Önceden böyle değildi. Gerçekten içim doldu" diye konuştu. Aydın Palasoğlu, "Her sene Gülhane Parkı'na gezmeye geldiğini belirten, 'Biz buraları daha temiz, daha güzel, daha nezih diye geldik ama maalesef çok kötü bir durumda. Biz buraya geldik, üzüldük, şimdi de üzülerek çıkıp gideceğiz" ifadelerini kullandı. Nihal Palasoğlu, "Biz de paylaşıyoruz, gelemeyenler de gelip görsün istiyoruz. Üstüne oturmadan da resim çekilebilir. Yanına çömelerek de resim çekilebilir. Resmen katledilmiş, sanki bile bile yapılmış. O kadar çok üzüldük ki. Bunlar hem Türkiye için bir masraf hem de yazık, onlar da canlı" dedi. İBB tarafından düzenlenen "İstanbul Lale Bayramı" kapsamında kentin bir çok noktasına milyonlarca lale dikilmişti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Gülhane Parkı, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Fotoğraf çekilmek için tüm laleleri ziyan ettiler! Gülhane Parkı'ndaki görüntüler pes dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fotoğraf çekilmek için tüm laleleri ziyan ettiler! Gülhane Parkı'ndaki görüntüler pes dedirtti - Son Dakika
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