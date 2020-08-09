Fotoğraf çekilmek isterken akıntıya kapıldılar - Son Dakika

Fotoğraf çekilmek isterken akıntıya kapıldılar
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde deniz kenarında fotoğraf çektirmek isterken akıntıya kapılan bir kişi boğuldu.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde deniz kenarında fotoğraf çektirmek isterken akıntıya kapılan bir kişi boğuldu.
Ezine ilçesi Kumburun köyü sahilinden denizde bir kişi fotoğraf çektirmek isterken dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan kişi kurtarmak isteyen bir kişide denize atladı. İki kişi akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Suda kaybolanların yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce araştırma başlatıldı. Ekipler, denizde kaybolan kişilerden Aras Kadıoğlu'nun cesedine ulaştı. Kadıoğlu'nun cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayıp olan Kaan Kemal Kaya'yı ise denizde arama çalışmaları devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 19:52
Kaynak: İHA
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