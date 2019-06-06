Fotoğraf çekilmek isterken şelaledeki kayalıklardan düşen çocuk öldü
29 dakika önce
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybederek şelaledeki kayalıklardan düşen Furkan Arslan (15), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:13 Kaynak: DHA
BURSA'nın Orhaneli
ilçesinde, fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybederek şelaledeki kayalıklardan düşen Furkan Arslan
(15), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Bursa
'nın Orhaneli ilçesinde bulunan piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile birlikte pikniğe giden Furkan Arslan, fotoğraf çekilmek için çıktığı 5 metre yükseklikteki kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. Çocuklarının düştüğünü gören anne ve babası Furkan'ı kurtarmak için suya girdi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Arslan'ın ailesi jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, deniz polisinin de yardımıyla gölette bulunan Furkan Arslan'ı düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Furkan Arslan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma, olay yerinde bulunan anne ve babanın ifadesine başvurdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bursa
Selfie çekmek isteyen erkek çocuğu 10 metreden düşerek hayatını kaybetti!
Selfie ölüm getirdi...Selfie yaparken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
FETÖ'den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı!
Özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına sis bombası atarak operasyon düzenledi!