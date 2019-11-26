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Fotoğraf çekimi ve görsel düzenleme dersleri başladı

6 saat önce

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği bünyesinde, Sanatsal Çalışma Grubunun açmış olduğu "Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme" kursu eğitimleri başladı.

Fotoğraf çekimi ve görsel düzenleme dersleri başladı, System.String[]

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği bünyesinde, Sanatsal Çalışma Grubunun açmış olduğu "Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme" kursu eğitimleri başladı.


Malatya Kent Konseyi Hamit Fendoğlu sınıfında verilen eğitimlerde, Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme ilk ders saatlerinde fotoğrafçılığa giriş, fotoğrafın tarihçesi, fotoğraf makineleri ve fotoğraf makinelerini tanıma, fotoğraf makinesinin ekipmanları, fotoğraf makinelerinin temizliği ve bakımı gibi konuları anlatılıyor. Halk Eğitim Sertifika onaylı, 243 saat sürecek olan kursta fotoğrafçılıkla ilgili bütün teorik ve pratik bilgiler de verilecek. 5 ay sürecek kursta fotoğrafçılıkla ilgili sunumların yanı sıra kursiyerlerin fotoğrafçılık alanında pratik kazanmaları için fotoğraf çekimlerine de imkan tanınacak.


Kursun ilk gününde kursiyerler Türkiye'nin en büyük fotoğraf makinesi müzesini gezdiler. 2023 Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi'ni gezen kursiyerler, müzede yer alan tarihi fotoğraf makinelerini ve tarihi süreci yakından görme fırsatı buldu. Kursiyerlerden İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Nida Özdemir, "Fotoğraf çekimi ve görsel düzenleme dersleri ile güzel bir yolculuğa başladık. Fotoğrafçılık gerçekten güzel bir alan, bu yolculukta öncelikle fotoğraf makinelerini iyi tanımamız gerekiyor. Güzel ve iyi fotoğraflar çekmek için öğrendiğimiz konuları hayata geçireceğiz. Bu anlamda eğitim programları düzenleyen ve bizlere katkı sağlayan Malatya Kent Konseyi'ne teşekkür ediyoruz" dedi. - MALATYA

Kent Konseyi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:19 Kaynak: İHA
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