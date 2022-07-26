Zimbabve'de fotoğraf çekimi sırasında mankenin elbisesi alev aldı. Ateş Tanrıçası: Işık Kavramını Yeniden Tanımlamak temalı fotoğraf çekimi sırasında elbisenin uçları bilerek yakılırken, alevler elbisenin tamamına yayılmaya başladı. Mankenin panikle durumu anlatması üzerine elbise, çekim ekibi tarafından zorlukla çıkarıldı. Mankende küçük yanıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çekim ekibi hakkında soruşturma açıldı.

Kaynak: İHA

Zimbabwe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fotoğraf çekiminde mankenin elbisesi yandı - Son Dakika

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