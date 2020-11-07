Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar - Son Dakika

Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar

07.11.2020 08:04
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ANTALYA'da Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktaya gelen yerli ve yabancı turistler, 'Yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' uyarı tabelasına aldırış etmeden çitleri aşıyor.

ANTALYA'da Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktaya gelen yerli ve yabancı turistler, 'Yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' uyarı tabelasına aldırış etmeden çitleri aşıyor. Daha iyi fotoğraf almak için çabalayan turistler, uçurumun kenarına yaklaşarak hayatlarını tehlikeye atıyor.

Muratpaşa ilçesi sınırlarındaki Düden Park'a gelen turistler, Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu manzarasına hayran kalıyor. Şelale manzarasında fotoğraf çekmek için yaklaşık 1 metre boyundaki güvenlik çitinin üzerinden atlayan yerli ve yabancı turistler, 'Korkuluklara yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' uyarı tabelalarına aldırmıyor. 40 metre yüksekliğindeki falezlerin kenarına kadar gelip, selfie ve fotoğraf çeken turistler, hayatlarını hiçe sayıyor.Yıl içerisinde binlerce turisti ağırlayan bu bölgede sadece Türkçe uyarı tabelalarının olması ise dikkat çekiyor.


Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar

Düden Şelalesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar - Son Dakika


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