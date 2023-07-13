Fotoğraf çekmek için araçtan indi, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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Fotoğraf çekmek için araçtan indi, hayatının şokunu yaşadı

13.07.2023 20:26

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, Bolu Abant Gölü'ne uçtu. Olay sonucunda otomobil dalgıçlar tarafından gölde arandı ve vinç yardımıyla çıkarıldı. Otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Fotoğraf çekmek için araçtan indi, hayatının şokunu yaşadı

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil Abant Gölü'ne uçtu

-Dalgıçla gölde otomobil arandı

BOLU - Türkiye'nin doğa harikası mekanlarından biri olan Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil göle uçtu.

Olay, Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant Gölü Milli Parkı'na gelen Metin Demirel, 14 DU 130 plakalı otomobilini göl çevresinde Kıbrıs Çeşmesi mevkisinde park etti. Aracını göle yakın bir mevkide bırakan Metin Demirel, fotoğraf çekmek için araçtan indi. Fotoğraf çekiminin ardından Metin Demirel, hayatının şokunu yaşadı. Aracını park ettiği yerde göremeyen Demirel, otomobilin göle uçtuğunu fark etti. Metin Demirel, Bolu Belediyesi İtfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine çağrılan dalgıç, göle dalarak aracın bulunduğu yeri tespit etti. Vinç yardımıyla göl içerisinden kurtarılmaya çalışılan otomobil, halata bağlandı. Halatla bağlanan otomobilin çıkartılması için başlanan ilk kurtarma işlemi halatın kopması sonucu başarısız oldu. Otomobil, ikinci kurtarma çalışmasıyla vinç yardımıyla gölden çıkarıldı.

Otomobilin içerisi suyla doldu. Araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
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Metin Demirel, Abant, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Fotoğraf çekmek için araçtan indi, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika


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