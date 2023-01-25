Olay saat 19.00 sıralarında Yalova 'nın Altınova ilçesi Ayazma Köyü'nde meydana geldi. Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Semiha Sözer, 2 arkadaşıyla birlikte gezmek için Altınova ilçesine bağlı Ayazma köyüne geldi. Doğada dolaştıkları sırada kayalıkların üzerine çıkarak cep telefonuyla manzara fotoğrafı çekmek isteyen Sözer, dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü. Birlikte olduğu arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kayalıklardan inerek Semiha Sözer'e ulaştı. Ekipler, Sözer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Semiha Sözer'in cesedi çıkarıldı. Cenaze aracına bindirilen Semiha Sözer'in cesedi otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Karamürsel, Kocaeli, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN ÇIKTIĞI KAYALIKLARDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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