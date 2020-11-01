Fotoğraf çekmek için enkaz bölgesine gelenlere polisten uyarı - Son Dakika

İZMİR'deki deprem sonrasında, enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürerken, fotoğraf ve görüntü çekmek için yoğunluk oluşturan bazı vatandaşları polis, ekiplerin işlerini zorlaştırmamaları, bölgeden uzaklaşmaları için uyardı.

Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan ve zarar gören evleri başka ilçelerden görmeye gelen vatandaşlar, sahada çalışan ekiplerin ve emniyet güçlerinin işini zorlaştırıyor. Emniyet güçleri bölgeden uzaklaşmalarını, yoğunluk oluşturmamalarını isteyerek fotoğraf ve görüntü çekmek için gelen vatandaşları sık sık uyarıyor.