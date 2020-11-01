Fotoğraf çekmek için enkaz bölgesine gelenlere polisten uyarı - Son Dakika

Fotoğraf çekmek için enkaz bölgesine gelenlere polisten uyarı
01.11.2020 14:47
İZMİR'deki deprem sonrasında, enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürerken, fotoğraf ve görüntü çekmek için yoğunluk oluşturan bazı vatandaşları polis, ekiplerin işlerini zorlaştırmamaları, bölgeden uzaklaşmaları için uyardı.
İZMİR'deki deprem sonrasında, enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürerken, fotoğraf ve görüntü çekmek için yoğunluk oluşturan bazı vatandaşları polis, ekiplerin işlerini zorlaştırmamaları, bölgeden uzaklaşmaları için uyardı.
Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan ve zarar gören evleri başka ilçelerden görmeye gelen vatandaşlar, sahada çalışan ekiplerin ve emniyet güçlerinin işini zorlaştırıyor. Emniyet güçleri bölgeden uzaklaşmalarını, yoğunluk oluşturmamalarını isteyerek fotoğraf ve görüntü çekmek için gelen vatandaşları sık sık uyarıyor.
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