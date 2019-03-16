Son Dakika Haberleri: Fotoğraf Çekmek İçin Yaptıkları Hareket Pes Dedirtti.

Fotoğraf Çekmek İçin Yaptıkları Hareket Pes Dedirtti.

36 dakika önce

Fotoğraf çekmek için yaptıkları hareket pes dedirtti.

Fotoğraf çekmek için yaptıkları hareket pes dedirtti...Metrelerce yükseklikte kayalıklara oturup poz verdiler

SİİRT - Siirt'te fotoğraf çektirmek için hiçbir önlem almadan metrelerce yükseğe çıkan gençler, ölümle burun buruna geldi. Yapılan hareket vatandaşların tepkisini çekti.
Siirtli bir grup genç, merkeze 5 kilometre uzakta bulunan ve metrelerce yükseklikte olan Dikilitaş'a çıktı. Herhangi bir önlem almadan kayalıklarda oturup fotoğraf çektiren gençler, ölümle burun buruna geldi. Çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşan gençler tepki topladı. Vatandaşlar, gençlerin bir önlem almadan metrelerce yüksekliğe çıkıp fotoğraf çektirmelerinin ölümle sonuçlanabileceğini belirterek tepki gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:53 Kaynak: İHA

Siirt, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



49 Kişiyi Öldüren Teröristin Mahkemede Yaptığı Hareket Dikkat Çekti Ortaklıktan Çıkmak İsteyen Amcasını Çamurla Boğarak Öldürmüş Mehmet Ali Birand'ın Abisi Mehmet Ural Birand Hayatını Kaybetti Amcasını Çamurla Boğarak Öldürdüğü İddiası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 12:29:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fotoğraf Çekmek İçin Yaptıkları Hareket Pes Dedirtti.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]