Fotoğraf Çekmek İsterken Uçurumdan Yuvarlandı
1 saat önce
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte pikniğe çıkan Haluk Vardar (25), fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip, 40 metre yükseklikten yuvarlanarak yaralandı.
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte pikniğe çıkan Haluk Vardar (25), fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip, 40 metre yükseklikten yuvarlanarak yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Tabantepe'de meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Haluk Vardar, yüksek tepede fotoğraf çekmeye çalışırken dengesini kaybedip, 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Olayın yaşanmasıyla arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri Vardar'a burada yaptıkları ilk müdahalede bulundu. Vardar, ardından Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki hastaneye götürülerek tedaviye aldındı.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:33 Kaynak: DHA
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