Fotoğraf çekmek isteyen turist dereye düştü! Ekipler arama başlattı - Son Dakika
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Fotoğraf çekmek isteyen turist dereye düştü! Ekipler arama başlattı

03.06.2022 20:48

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dere kenarında fotoğraf çekmek isteyen turistin ayağı kayınca dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Galer Düzü mevkisinde dere kenarında fotoğraf çektiren Ummanlı Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (49) dengesini kaybederek dereye düştü. Suyun debisinin yüksek olması ve bulanık olması nedeniyle akıntıya kapılan turist gözden kayboldu.

Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu

EKİPLER DEREYE GİREMEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksek olması dolayısıyla dereye giremeyen ekipler, bölgede karadan arama başlattı.

Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fotoğraf çekmek isteyen turist dereye düştü! Ekipler arama başlattı - Son Dakika

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