Fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak adresi: Gökkuşağı tepeleri - Son Dakika
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Fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak adresi: Gökkuşağı tepeleri

05.09.2022 11:21

Fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak adresi: Gökkuşağı tepeleriIĞDIR Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan ve kırmızı başta olmak üzere kahverengi, yeşil, sarı, beyaz renkleriyle dikkat çeken tepeler fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak adresi: Gökkuşağı tepeleri

IĞDIR Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan ve kırmızı başta olmak üzere kahverengi, yeşil, sarı, beyaz renkleriyle dikkat çeken tepeler fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan farklı boyutlarda oluşlarının yanı sıra renkleri ile de görenleri büyüleyen Gökkuşağı tepeleri turistlerin yanı sıra söz, nişan, nikah, evlilik yapanların fotoğraf çektirmek için tercih ettikleri yerlerin başında geliyor. Binlerce dönümlük arazi üzerinde yer alan tepelerde fotoğraf çektirmek isteyenler bu alana gelerek hem renkli toprakların güzelliğinden yararlanarak fotoğraf çektiriyor hem de 2 bin 500 rakımlı Tekelti Dağında güneşin doğuşunu da fotoğraflarında ölümsüzleştiriyorlar. Nikah fotoğraf çekimi için Gökkuşağı tepelerini tercih eden Arzu ve Adem Akarsu çifti ise tepelerin çok güzel olduğunu belirtti. Fotoğraf çektirmek için tepelerin çok güzel olduğunu belirten Adem Akarsu, "Bizim nikah çekimimiz vardı. Bize nikah çekimi için bu yer önerildi, buraya geldik. Gökkuşağı tepeleri görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir yer. Gerçekten doğa harikası bir yer, bir çekiminiz olduğu zaman bu yeri öneriyoruz. Gayet güzel ve memnun kaldık" dedi.

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Kaynak: İHA

Tuzluca, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak adresi: Gökkuşağı tepeleri - Son Dakika

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