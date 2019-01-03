Son Dakika Haberleri: Fotoğraf Çektirirken Silahı Ateş Alan Askerin Cenazesi İstanbul'a Gönderildi

Fotoğraf Çektirirken Silahı Ateş Alan Askerin Cenazesi İstanbul'a Gönderildi

1 saat önce

KİLİS'te Darmık Hudut Karakolu'nda fotoğraf çektirmek isterken silahının ateş alması sonucu yaşamını yitiren Piyade Er Can Yılmaz'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi.

Fotoğraf Çektirirken Silahı Ateş Alan Askerin Cenazesi İstanbul'a Gönderildi, System.String[]
KİLİS'te Darmık Hudut Karakolu'nda fotoğraf çektirmek isterken silahının ateş alması sonucu yaşamını yitiren Piyade Er Can Yılmaz'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi.

1'inci Hudut Alay Komutanlığı Gülbaba (Martavan) Piyade Hudut Taburu Darmık Hudut Karakolu'nda görev yapan Can Yılmaz, Darmık Hudut Karakolu'nda, iddiaya göre, hatıra fotoğrafı çektirmek isterken, silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Terhisine 3 gün kalan Ylmaz'ın cenazesi ailesinin yaşadığı İstanbul'a gönderildi.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:46 Kaynak: DHA

Piyade, Hudut Karakolu, İstanbul, Güncel
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