Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı - Son Dakika

Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı

18 metre uçuruma yuvarlanan şahsı kurtarmak için ekipler seferber oldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıkan şahıs, 18 metre uçuruma yuvarlandı. Şahıs düştüğü uçurumdan ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde bulunan Derevenk vadisinde meydana gelen olayda Yunus Vicdanlıer fotoğraf çekinmek için kayalıklara çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Yunus Vicdanlı, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Olay anında Yunus Vicdanlıer'in bir yakını, "Fotoğraf çektirmek için kayalıklara geldik. Yunus'un altındaki kaya parçası kopunca aşağı yuvarlandı. Sağlık ekiplerimiz gelip kurtardılar. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Ekipler yaralanan Yunus Vicdanlıer'i mahsur kaldığı yerden iniş istasyonu kurarak kurtardı. Hastaneye kaldırılan Vicdanlıer tedavi altına alındı.