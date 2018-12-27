Fotoğraf Çektirmek İçin Pamukkale'ye Geliyorlar

Ziyaretçi sayısı her geçen gün artan Pamukkale, sosyal medyada da popüler oldu.

Ziyaretçi sayısı her geçen gün artan Pamukkale, sosyal medyada da popüler oldu. Özellikle milyonlarca takipçisi olan yabancı turistler, fotoğraf çekmek için Pamukkale'ye geliyor. Sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflar yüz binlerce beğeni alan ziyaretçiler, bölgenin gönüllü tanıtım elçiliğini yapıyor.



Denizli'de bulunan ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirasına dahil olarak dünyanın sayılı turizm cazibe merkezi unvanını alan Pamukkale travertenleri, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçi çekmesinin yanı sıra, doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Yerli ve yabancı birçok fotoğrafçı, son yıllarda popüler hale gelen sosyal medyada fotoğrafları paylaşmak için Pamukkale'nin yolunu tutuyor. Aralarında milyonlarca takipçisi olan ünlü sanatçıların da bulunduğu ziyaretçilerin fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yüz binlerce beğeni alırken, paylaşımlar Pamukkale'nin tanıtımına da ciddi katkı sağlıyor. Ziyaretçiler, fotoğraf çektirmek için geldikleri Pamukkale'nin gönüllü tanıtım elçiliğini yapıyor. Ziyaretçi sayısı her geçen gün artan Pamukkale, sosyal medyada da adından söz ettiriyor.



"Onlar tatilden, biz de tanıtımdan mutlu oluyoruz"



Dünyada yepyeni bir trend olduğunu aktaran Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, insanların dünyanın en özellikli yerlerine giderek resim çektirmek istediklerini söyledi. İnsanların çekilen resimleri özellikle sosyal medya hesaplarında paylaşarak takipçi kazanmaya çalıştıklarını belirten Şen, bu durumun çok büyük bir turizm hareketi oluşturduğunu kaydetti. Şen, bu anlamda ülkemizde en çok ilgi gören noktalardan bir tanesinin de Denizli Pamukkale travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti olduğunu ifade ederek, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz özellikle Pamukkale ve Kapadokya'da çektirmiş oldukları resimleri kendi sayfalarında paylaşarak ziyaretçilerin de gelmesini sağlıyorlar. Ziyaretçilerimiz bu bölgelerde çok iyi resimler çektirerek paylaşıyorlar. Onlar o tatilden mutlu oluyorlar paylaştıkları resimlerle de onlarca yeni ziyaretçiyi bölgemizde ağırlamaya başlıyoruz. Bir nevi bizim tanıtımımıza da elçi oluyorlar. Bundan sonra da bu hareketin devam edeceğine, özellikle insanların paylaştığı resimlerle ülke ekonomi ve turizmlerine katkı vermesini bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımı Büyük Tepki Çekti

Miley Cyrus, 10 Yıllık Oyuncu Sevgilisi Liam Hemsworth'le Evlendiğini Instagram'dan Duyurdu!

Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı

Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması!