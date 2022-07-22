Acil durum çalışanları hızla olay yerine sevk edildi ve yaralılar tedavi altına alındı. Hortumdan etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fotoğraf: Çin'in Jiangsu Eyaletinde Hortum Etkili Oldu - Son Dakika

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