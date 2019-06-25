Son Dakika Haberleri: Fotoğraf galerisi: 10. ölüm yıl dönümünde pop müziğin efsanesi Michael Jackson
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Fotoğraf galerisi: 10. ölüm yıl dönümünde pop müziğin efsanesi Michael Jackson

54 dakika önce

Tüm zamanların en iyi müzisyenleri arasında gösterilen, gerek dans ve gerek müziğiyle modern çağa dangasını vuran 'Popun Kralı' lakaplı Amerikalı müzisyen Michael Jackson tam 10 sene önce bugün, 25 Haziran 2009'da aramızdan ayrıldı.

Fotoğraf galerisi: 10. ölüm yıl dönümünde pop müziğin efsanesi Michael Jackson, System.String[]
Tüm zamanların en iyi müzisyenleri arasında gösterilen, gerek dans ve gerek müziğiyle modern çağa dangasını vuran 'Popun Kralı' lakaplı Amerikalı müzisyen Michael Jackson tam 10 sene önce bugün, 25 Haziran 2009'da aramızdan ayrıldı.

Yaklaşık 55 milyon kopyayla tüm zamanların en çok satan stüdyo albümü Thriller'a imza atan ünlü sanatçının kalp krizi sonucu gelen ani ölümü tüm hayranlarını ve müzik camiasını adeta şoka uğratmıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:23 
Michael Jackson, Dünya
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