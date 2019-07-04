Fotoğraf galerisi: 84 yaşındaki Polonyalı manken Helena Norowicz moda dünyasında yeni bir çığır açtı
16 dakika önce
84 yaşındaki Polonyalı manken Helena Norowicz ile tanışın. Mankenlik yapmaya 4 sene önce başlayan Norowicz Berlin Moda Haftası'nda beyazlamış saçları, düzgün fiziği ve karizmatik duruşuyla podyumda gençleri aratmadı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:22
Senede iki kez düzenlenen Berlin Moda Haftası'nda birbirinden ilginç kıyafetler ile 'yeşil ve etik' moda akımı büyük ilgiyle karşılandı. Ancak podyumlarda biri vardı ki, hiç şüphesiz bu organizasyonun en dikkat çeken ismiydi.
Helena Norowicz... 84 yaşındaki Polonyalı model beyazlamış saçları, düzgün fiziği ve karizmatik duruşuyla podyumda gençleri aratmadı.
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