Fotoğraf galerisi: İstanbul 23 Haziran seçimlerinden ilginç kareler
1 saat önce
23 Haziran'daki seçimlerde sandığa katılım oranıysa yüzde 84,42 olarak gerçekleşti. Birçok siyasi, ünlü sanatçıve vatandaşların ve görevlilerin seçim günü yaşadıkları kameralara böyle yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:23
Yenilenen İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy sayım işleminin sonuna gelindi. Sandıkların yüzde 99.undan fazlası açılırken resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu
yüzde 54.03 oranında oy toplayarak yaklaşık yüzde 9 farkla seçimi kazandı.
İmamoğlu'nun en yakın rakibi Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım
'ın ise yüzde 45 civarında oy aldı.
AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ı vatandaşlar teselli etti
Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu!
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendi: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim
Ekrem İmamoğlu sevinci İBB önüne taştı!