Son Dakika Haberleri: Fotoğraf galerisi: İstanbul 23 Haziran seçimlerinden ilginç kareler
Son Dakika Dünya Haber

Fotoğraf galerisi: İstanbul 23 Haziran seçimlerinden ilginç kareler

1 saat önce

23 Haziran'daki seçimlerde sandığa katılım oranıysa yüzde 84,42 olarak gerçekleşti. Birçok siyasi, ünlü sanatçıve vatandaşların ve görevlilerin seçim günü yaşadıkları kameralara böyle yansıdı.

Fotoğraf galerisi: İstanbul 23 Haziran seçimlerinden ilginç kareler, System.String[]
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy sayım işleminin sonuna gelindi. Sandıkların yüzde 99.undan fazlası açılırken resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54.03 oranında oy toplayarak yaklaşık yüzde 9 farkla seçimi kazandı.

İmamoğlu'nun en yakın rakibi Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın ise yüzde 45 civarında oy aldı.
Euronews.com'da Görüntüle
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:23 
İmamoğlu, İstanbul, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ı vatandaşlar teselli etti Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu! Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendi: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim Ekrem İmamoğlu sevinci İBB önüne taştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 23:42:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fotoğraf galerisi: İstanbul 23 Haziran seçimlerinden ilginç kareler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]