fotoğraf genelden, haber yerelden uygundurATM önünde sosyal mesafe çizgiyle korunacak - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PTT ve banka önüne sosyal mesafe çizgisi çizildi.

Nusaybin Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda PTT ve banka şubelerine ait ATM önünde bekleyecek vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için yere daire çizerken, meydan ve parklardaki oturma banklarını geçici olarak kaldırdı.

Nusaybin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Burak Eryılmaz yaptığı açıklamada, vatandaşın sosyal alanlarda birbirleriyle gereken mesafeyi korumaları için çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

" İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeler çerçevesinde günlük olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda PTT ve banka şubeleri önündeki yoğunluğu düşürmeyi hedefliyoruz. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması kendileri için hayati öneme sahiptir. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma içerisinde, belirlenen önlem ve kurallara uyarak atlatacağız."