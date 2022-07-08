Fotoğraf için tarihi surlara çıkan vatandaş metrelerce yükseklikten düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Fotoğraf için tarihi surlara çıkan vatandaş metrelerce yükseklikten düştü

08.07.2022 15:57
Fotoğraf için tarihi surlara çıkan vatandaş metrelerce yükseklikten düştü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi surlara fotoğraf çekmek için tırmanan vatandaş, metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi surlara fotoğraf çekmek için tırmanan vatandaş, metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sur ilçesinde bulunan tarihi surlara fotoğraf çekmek için tırmanan Remzi A., dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Remzi A.'nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri durumu ağır olan vatandaşı sedyeye alarak ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk etti. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fotoğraf için tarihi surlara çıkan vatandaş metrelerce yükseklikten düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:39 Yeni evlendiği 2. karısını bıçaklayarak katletti! Cani koca yakalandı
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
15:07 Karadağ'da Interpol operasyonu! Organize suç örgütü lideri Binali Camgöz yakalandı
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:04:42. #1.12#
SON DAKİKA: Fotoğraf için tarihi surlara çıkan vatandaş metrelerce yükseklikten düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement