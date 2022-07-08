Alınan bilgiye göre, Sur ilçesinde bulunan tarihi surlara fotoğraf çekmek için tırmanan Remzi A., dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Remzi A.'nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri durumu ağır olan vatandaşı sedyeye alarak ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fotoğraf için tarihi surlara çıkan vatandaş metrelerce yükseklikten düştü - Son Dakika

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