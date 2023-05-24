Fotoğraf için vagondan vagona atladı, elektrik akımına kapıldı: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralı - Son Dakika
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Fotoğraf için vagondan vagona atladı, elektrik akımına kapıldı: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralı

24.05.2023 20:56

Fotoğraf için vagondan vagona atladı, elektrik akımına kapıldı: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralı Kırıkkale Tren Garı'ndaki vagonun üzerine fotoğraf çekmek için çıkan 13 yaşındaki çocuk, diğer bir vagona atladığı esnada yüksek gerilim hattı akımına kapıldı.

Fotoğraf için vagondan vagona atladı, elektrik akımına kapıldı: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale Tren Garı'ndaki vagonun üzerine fotoğraf çekmek için çıkan 13 yaşındaki çocuk, diğer bir vagona atladığı esnada yüksek gerilim hattı akımına kapıldı. Vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşan çocuk, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Afganistan uyruklu Fawad Uzbek, Kırıkkale Tren Garı'nda bekleyen vagonunun üzerine fotoğraf çekmek için çıktı. Diğer bir vagonun üzerine atladığı esnada da yüksek gerilim hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan ve vücudunda 3'üncü derece yanık oluşan çocuk, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Uzbek'in Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, vagon ve çevresinde tahkikat yaptı. Olay yerinde bulunan çocuğun yanmış kıyafetleri de dikkat çekti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fotoğraf için vagondan vagona atladı, elektrik akımına kapıldı: 13 yaşındaki çocuk ağır yaralı - Son Dakika


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