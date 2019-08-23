Son Dakika Haberleri: // fotoğraf iptali //
Son Dakika Güncel Haber

// fotoğraf iptali //

1 saat önce

Sayın Yazı İşleri Müdürleri;'Bakan Kurum'un durdurulduğunu açıkladığı otel inşaatları havadan görüntülendi' başlığıyla verdiğimiz haberdeki 7 numaralı fotoğrafı, söz konusu durdurulan yapılarla ilgisinin bulunmadığının belirlenmesi nedeniyle kaynağından iptal ediyoruz.

// fotoğraf iptali //, System.String[]

Sayın Yazı İşleri Müdürleri;
'Bakan Kurum'un durdurulduğunu açıkladığı otel inşaatları havadan görüntülendi' başlığıyla verdiğimiz haberdeki 7 numaralı fotoğrafı, söz konusu durdurulan yapılarla ilgisinin bulunmadığının belirlenmesi nedeniyle kaynağından iptal ediyoruz. Kullanılmaması ricasıyla. DHA


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan; Gül, Davuoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak
Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut'un katili Fedai Baran'ı cinayet sebebiyle kutladı TFF'den Emine Bulut kararı Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 19:37:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: // fotoğraf iptali //
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]