Fotoğraf iptali (Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi)
6 saat önce
Sayın Yazı İşleri Müdürleri'Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi' başlıklı habere ilişkin geçilen fotoğralardan, ölenlerden Sultan Şimşek'e (38) ait olduğu belirtilen fotoğraf sehven geçilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:34 Kaynak: DHA
Sayın Yazı İşleri Müdürleri
'Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi' başlıklı habere ilişkin geçilen fotoğralardan, ölenlerden Sultan Şimşek'e (38) ait olduğu belirtilen fotoğraf sehven geçilmiştir. Bu fotoğraftaki kişi Antalya'da apartman yöneticisi Duygu Kozan'dır. Kullanılmamasını rica ederiz. DHA
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