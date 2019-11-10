Son Dakika Haberleri: Fotoğraf iptali (Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi)
Son Dakika Güncel Fotoğraf iptali (Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi)

Fotoğraf iptali (Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi)

6 saat önce

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi' başlıklı habere ilişkin geçilen fotoğralardan, ölenlerden Sultan Şimşek'e (38) ait olduğu belirtilen fotoğraf sehven geçilmiştir.

Fotoğraf iptali (Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi), System.String[]

Sayın Yazı İşleri Müdürleri

'Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi' başlıklı habere ilişkin geçilen fotoğralardan, ölenlerden Sultan Şimşek'e (38) ait olduğu belirtilen fotoğraf sehven geçilmiştir. Bu fotoğraftaki kişi Antalya'da apartman yöneticisi Duygu Kozan'dır. Kullanılmamasını rica ederiz. DHA


Sultan Şimşek, Erzurum, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:34 Kaynak: DHA
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