Son Dakika Haberleri: Fotoğraf iptali/ barış pınarı harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı
Son Dakika Güncel Fotoğraf iptali/ barış pınarı harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı

Fotoğraf iptali/ barış pınarı harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı

27 dakika önce

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine;İzmir'den 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı' haberimizdeki, ikinci fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir.

Fotoğraf iptali/ barış pınarı harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine;

İzmir'den 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı' haberimizdeki, ikinci fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Fotoğraftaki kişinin, bu olayla ilgisinin olmadığı açıklanmıştır. Kullanılmamasını rica ederiz. DHA


Barış Pınarı Harekatı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:50 Kaynak: DHA
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