Son Dakika Haberleri: Fotoğraf iptali (ceren kaplakarslan ve annesine dehşeti yaşatan sevgili tutuklandı)
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Fotoğraf iptali (ceren kaplakarslan ve annesine dehşeti yaşatan sevgili tutuklandı)

1 saat önce

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'Ceren Kaplakarslan ve annesine dehşeti yaşatan sevgili tutuklandı' başlıklı haberimizle birlikte geçtiğimiz fotoğraflardan, tutuklanan Temel Kankıran'a ait olduğu belirtilen fotoğraf, hatalı eklenmiştir.

Fotoğraf iptali (ceren kaplakarslan ve annesine dehşeti yaşatan sevgili tutuklandı), System.String[]

Sayın Yazı İşleri Müdürleri
'Ceren Kaplakarslan ve annesine dehşeti yaşatan sevgili tutuklandı' başlıklı haberimizle birlikte geçtiğimiz fotoğraflardan, tutuklanan Temel Kankıran'a ait olduğu belirtilen fotoğraf, hatalı eklenmiştir. Haberimizde Kankıran'a ait fotoğraf bulunmamaktadır. Sehven geçilen bu fotoğrafın kullanılmamasını rica ediyoruz. DHA


Ceren Kaplakarslan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:46 Kaynak: DHA
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