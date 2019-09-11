Fotoğraf iptali (ceren kaplakarslan ve annesine dehşeti yaşatan sevgili tutuklandı)

Sayın Yazı İşleri Müdürleri

'Ceren Kaplakarslan ve annesine dehşeti yaşatan sevgili tutuklandı' başlıklı haberimizle birlikte geçtiğimiz fotoğraflardan, tutuklanan Temel Kankıran'a ait olduğu belirtilen fotoğraf, hatalı eklenmiştir. Haberimizde Kankıran'a ait fotoğraf bulunmamaktadır. Sehven geçilen bu fotoğrafın kullanılmamasını rica ediyoruz. DHA

