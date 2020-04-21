/FOTOĞRAF İPTALİ/ Görevden alınan HDP'li belediye başkanı, il binasında yargılama yaparak... - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›/FOTOĞRAF İPTALİ/ Görevden alınan HDP'li belediye başkanı, il binasında yargılama yaparak... - Son Dakika
/FOTOĞRAF İPTALİ/ Görevden alınan HDP'li belediye başkanı, il binasında yargılama yaparak...
6 saat önce
Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine, 'Görevden alınan HDP'li belediye başkanı, il binasında yargılama yaparak kararları Kandil'e göndermiş' başlıklı haberimizin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir.
Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine,
'Görevden alınan HDP'li belediye başkanı, il binasında yargılama yaparak kararları Kandil'e göndermiş' başlıklı haberimizin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.
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22.04.2020 04:21:10. #1.13#
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