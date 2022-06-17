Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine,
'İzmir'de kahvehanedeki cinayete 3 tutuklama' başlıklı haberimizde servis ettiğimiz kişi fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.
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Kaynak: DHA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › / FOTOĞRAF İPTALİ/ İzmir'de kahvehanedeki cinayete 3 tutuklama - Son Dakika
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