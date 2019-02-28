Fotoğraf İptali- (Kameradan Belirlenen Marketten Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı)
38 dakika önce
Sayın yazıişleri müdürleri,'Kameradan belirlenen marketten hırsızlık şüphelisi tutuklandı' başlığıyla verdiğimiz Kocaeli'den verdiğimiz habere ait şüpheli fotoğrafı, kaynağından iptal edilmiştir.
Sayın yazıişleri müdürleri,
'Kameradan belirlenen marketten hırsızlık şüphelisi tutuklandı' başlığıyla verdiğimiz Kocaeli
'den verdiğimiz habere ait şüpheli fotoğrafı, kaynağından iptal edilmiştir. Geçilen bu fotoğrafın kullanılmamasını rica ediyoruz. DHA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:52 Kaynak: DHA
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