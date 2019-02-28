Son Dakika Haberleri: Fotoğraf İptali- (Kameradan Belirlenen Marketten Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı)

Fotoğraf İptali- (Kameradan Belirlenen Marketten Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı)

38 dakika önce

Sayın yazıişleri müdürleri,'Kameradan belirlenen marketten hırsızlık şüphelisi tutuklandı' başlığıyla verdiğimiz Kocaeli'den verdiğimiz habere ait şüpheli fotoğrafı, kaynağından iptal edilmiştir.

Fotoğraf İptali- (Kameradan Belirlenen Marketten Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı), System.String[]
Sayın yazıişleri müdürleri,

'Kameradan belirlenen marketten hırsızlık şüphelisi tutuklandı' başlığıyla verdiğimiz Kocaeli'den verdiğimiz habere ait şüpheli fotoğrafı, kaynağından iptal edilmiştir. Geçilen bu fotoğrafın kullanılmamasını rica ediyoruz. DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:52 Kaynak: DHA

Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teknisyenin Bilgisayarındaki Cinsel İçerikli Görüntüler, Hastane Ekranlarına Düştü Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz

Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki Varlıkları TMSF'ye Devredilecek Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:30:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fotoğraf İptali- (Kameradan Belirlenen Marketten Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]