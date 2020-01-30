Fotoğraf | İstanbul'da en huzurlu yer Eyüpsultan, en romantik yer Kız Kulesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fotoğraf | İstanbul'da en huzurlu yer Eyüpsultan, en romantik yer Kız Kulesi - Son Dakika Dünya

Fotoğraf | İstanbul'da en huzurlu yer Eyüpsultan, en romantik yer Kız Kulesi

6 saat önce

Seyahat tercihlerinde ruh haline göre hareket etmek isteyenlere seçim olanağı sağlayan mobil "CheckFeel" (Duygu Atlası) uygulamasıyla İstanbul'daki mekanların duygu haritası çıkartılıyor. Buna göre İstanbul'da en huzurlu yer Eyüpsultan, en romantik yer Kız Kulesi

Fotoğraf | İstanbul'da en huzurlu yer Eyüpsultan, en romantik yer Kız Kulesi, System.String[]

Ruh Sağlığı Derneğince bireylerin konum temelli duygu paylaşımlarıyla oluşturulan ve seyahat tercihlerinde ruh haline göre hareket etmek isteyenlere seçim olanağı sağlayan mobil "CheckFeel" (Duygu Atlası) uygulamasıyla İstanbul'daki mekanların duygu haritası çıkartılıyor.


Dernek; psikiyatri, psikoloji, pedagoji gibi ruh sağlığıyla ilgili branşlarda hizmet vermek, uzman ve öğrencilere yönelik çalışmalar yürütmek üzere, toplumun ruh sağlığını güçlendirmek amacıyla faaliyetlerine başladı.

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İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:19 
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