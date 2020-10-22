Fotoğraf karesinden çıkarılan Muharrem İnce: Partide bölücü kimmiş herkes gördü - Son Dakika

Fotoğraf karesinden çıkarılan Muharrem İnce: Partide bölücü kimmiş herkes gördü

22.10.2020 15:54
Fotoğraf karesinden çıkarılan Muharrem İnce: Partide bölücü kimmiş herkes gördü, System.String[]

Fotoğraf karesinden çıkarılan Muharrem İnce: Partide bölücü kimmiş herkes gördüCHP'li Muharrem İnce, gazeteci Bekir Coşkun'un cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana çekilen fotoğraftan kendisinin kesilip çıkarılmasına tepki göstererek, "O fotoğrafı çeken, fotoğrafın CHP'nin...

Fotoğraf karesinden çıkarılan Muharrem İnce: Partide bölücü kimmiş herkes gördü

CHP'li Muharrem İnce, gazeteci Bekir Coşkun'un cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana çekilen fotoğraftan kendisinin kesilip çıkarılmasına tepki göstererek, "O fotoğrafı çeken, fotoğrafın CHP'nin resmi sitesinde yayınlanmasına izin verenlere teşekkür ediyorum. Partide bölücü kimmiş, herkes görmüş oldu" dedi.'Bin Günde Memleket Hareketi' sloganıyla tüm şehirleri ziyaret etmeyi hedefleyen CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Sakarya ve Kocaeli'de gerçekleştireceği ziyaretler öncesinde Yalova'daki evinde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. İnce yaptığı açıklamada, gazeteci Bekir Coşkun'un cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nun solunda yer tuttuğu fotoğraf karesinin, kendisinin bulunduğu bölüm kesilerek paylaşmasına tepki gösterdi.'PARTİDE BÖLÜCÜ KİMMİŞ HERKES GÖRMÜŞ OLDU'Fotoğraf karesini kesenleri bölücülükle suçlayan İnce, "O fotoğrafı çeken, fotoğrafın CHP'nin resmi sitesinde yayınlanmasına izin verenlere teşekkür ediyorum. Partide bölücü kimmiş herkes görmüş oldu. Evet, partide bölücüler var. Onların da kim olduğunu, oto fotoğrafı yayan kişi, çeken kişi, ona onay veren kişiye bölücülerin kim olduğunu gösterdiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.'MUHALEFET KENDİNE BAKSIN'Muhalefetin 'Dış güçler bizi karıştırmak istiyorlar' gibi söylemlerden vazgeçmesi gerektiğini söyleyen İnce, şöyle devam etti: "Muhalefet büyümüyor, küçülüyor. Muhalefetin yalanı 'Bizi saray karıştırıyor. Bize müdahale ediyorlar' şeklinde bir tavır koyuyorlar. Baktığımızda CHP'nin bir yetkilisi 'Ben Atatürk demem' diyorsa bunu kim söyletiyor. Peki kurultayın yetki vermediği kişileri, seçmediği kişileri aynı göreve iki satır yazıyla atıyorsan, bunu kim yapıyor. Azerbaycan konusunda, partiden farklı açıklamalar yapıyorsan bunun sarayla ne alakası var. İskambil kağıdıyla ekonomiyi düzeltmeye çalışıyorsan kendine bakacaksın. Partinin genel başkanı ile cumhurbaşkanı adayı bir cenazede yan yana gelmiş. Değerli bir ağabeyimizi son yolculuğuna uğurlarken çekilen fotoğrafı sen kesiyorsan, kendini tartışmaya açıyorsan kendine bakacaksın. Hem hata yapacaksın hem de suçlu arayacaksın. Bölücünün de kim olduğu, yanlışı da kimin yaptığı, kimin karıştırdığı ortadadır. İktidarın karıştıracak takati yok. Biraz akıllı bir muhalefet olsa bunları göndereceğiz ama önce muhalefet kendine baksın. 'Dış güçler bizi karıştırmak istiyorlar' gibi söylemlerden bir an önce vazgeçmeleri lazım."'HODRİ MEYDAN SEÇİME GİDELİM' DEMEK DOĞRU DEĞİL'Bir anket firması tarafından yapılan araştırmada CHP'nin oy oranının yüzde 17'ye düşmesiyle ilgili muhatabın kendisi olmadığını belirten İnce, "Anketi ben yaptırmadım. Türkiye'nin güvenilir kurumlarının yaptırdığı anketler var. Yaklaşık öyle görünüyor. İktidarın oyu düşerken muhalefetin de oyu düşüyor. Ayrıca o anketi yapan firmaya CHP, 2014'ten beri 8 milyon liranın üzerinde para verdi. Kendi para verdikleri firma bu. Anketi ben yaptırmadım. O firma bunu açıklıyorsa CHP yönetiminin yapması gereken yeni bir anket yaptırıp 'Sonuç budur' demesi gerekir. Ama 'Biz hem anket yaptırmıyoruz, hadi hodri meydan seçime gidelim' demek doğru değil. Polemiğe girilecek kişi ben değilim. Cevap verilecekse anket yaptırdıkları firmaya cevap versinler. Yıllarca o firmaya para ödendi. Yenisini yaptırsınlar, muhatabı ben değilim? dedi.

Muharrem İnce ayrıca, kararsız seçmen sayısının Cumhuriyet tarihinin en fazla olduğu bir dönemde olduğunu söyledi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Bekir Coşkun, Cenaze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fotoğraf karesinden çıkarılan Muharrem İnce: Partide bölücü kimmiş herkes gördü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki "Sevgi kurşun geçirmez" mesajı dikkatlerden kaçmadı Yargıtay, el hareketi yapıp "Nah alırsın" demeyi suç saydı Melek Aslan'ın polise verdiği son ifade ortaya çıktı: Orhan aileme ulaşmış, ne söylediğini bilmiyorum Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler
İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi! İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi!         
15:43
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı         
15:11
Dinlenme tesisinde doğurduğu bebeği çöpe atıp yolculuğuna devam etti! Evlat katili kadın yakayı ele verdi Dinlenme tesisinde doğurduğu bebeği çöpe atıp yolculuğuna devam etti! Evlat katili kadın yakayı ele verdi         
14:53
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu         
14:14
Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak         
13:42
Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
13:38
Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı         
13:31
Barajda balık tutmaya gelen vatandaşlar fark etti! Kıyıya vurmuş cansız kadın bedeni bulundu Barajda balık tutmaya gelen vatandaşlar fark etti! Kıyıya vurmuş cansız kadın bedeni bulundu         
13:29
Yalova'da yapımı devam eden hastanede 8,5 şiddetindeki depremde dahi ameliyat yapılabilecek Yalova'da yapımı devam eden hastanede 8,5 şiddetindeki depremde dahi ameliyat yapılabilecek         
13:19
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 16:04:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fotoğraf karesinden çıkarılan Muharrem İnce: Partide bölücü kimmiş herkes gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei