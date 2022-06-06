Fotoğraf: "Kulaktaki Tahıl" Gününde Tarlada Çalışan Çiftçiler

CENGONG, 6 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nde bulunan Cengong ilçesinin Dayou kasabasının Yixi köyünde, "Mangzhong" veya "Kulaktaki Tahıl" gününden önce tarlada çalışan çiftçiler görülüyor, 5 Haziran 2022. Bu yıl 6 Haziran'a denk gelen, Çin'in Ay Takvimi'ndeki 24 güneş sezonundan dokuzuncusu olan "Mangzhong" veya "Kulaktaki Tahıl", ekinlerin olgunlaşmasını ifade eder ve çiftçilerin işlerinin yoğunlaştığı bir dönemdir. (Fotoğraf: Tang Peng/Xinhua)
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