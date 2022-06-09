FERVANİYE, 9 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt'in, Fervaniye Valiliği'ndeki Afrika Günü kutlamalarında sanatçılar sahne alıyor, 8 Haziran 202 2. (Fotoğraf: Ghazy Qaffaf/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Fotoğraf: Kuveyt'te Afrika Günü Kutlandı - Son Dakika
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