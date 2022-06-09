Fotoğraf: Kuveyt'te Afrika Günü Kutlandı - Son Dakika
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Fotoğraf: Kuveyt'te Afrika Günü Kutlandı

09.06.2022 19:14
Fotoğraf: Kuveyt'te Afrika Günü Kutlandı

FERVANİYE, 9 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt'in, Fervaniye Valiliği'ndeki Afrika Günü kutlamalarında sanatçılar sahne alıyor, 8 Haziran 202 2. (Fotoğraf: Ghazy Qaffaf/Xinhua)

FERVANİYE, 9 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt'in, Fervaniye Valiliği'ndeki Afrika Günü kutlamalarında sanatçılar sahne alıyor, 8 Haziran 202 2. (Fotoğraf: Ghazy Qaffaf/Xinhua)

Fotoğraf: Kuveyt'te Afrika Günü Kutlandı
Fotoğraf: Kuveyt'te Afrika Günü Kutlandı

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Afrika, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotoğraf: Kuveyt'te Afrika Günü Kutlandı - Son Dakika

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