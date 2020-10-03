Fotoğraf Makinesi müzesinde 'Güvercin drone' ilgi görüyor - Son Dakika

Fotoğraf Makinesi müzesinde 'Güvercin drone' ilgi görüyor

Fotoğraf Makinesi müzesinde 'Güvercin drone' ilgi görüyor 1907 İngiltere yapımı casus fotoğraf makinesi müzenin ilgi odağı 2. Dünya savaşı döneminde posta güvercinlerine bağlanarak kullanılan İngiltere yapımı casus fotoğraf makinesi Malatya'da bulunan Fotoğraf Makinesi Müzesinde sergileniyor.

Fotoğraf Makinesi müzesinde 'Güvercin drone' ilgi görüyor

1907 İngiltere yapımı casus fotoğraf makinesi müzenin ilgi odağı

MALATYA - 2. Dünya savaşı döneminde posta güvercinlerine bağlanarak kullanılan İngiltere yapımı casus fotoğraf makinesi Malatya'da bulunan Fotoğraf Makinesi Müzesinde sergileniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire İşleri Başkanlığı bünyesinde açılan Fotoğraf Makinesi Müzesi 3'üncü yılını geride bıraktı. 30 Eylül 2017 yılında açılan ve her yol ortalama 120 bin ziyaretçiyi ağırlayan müze Asya ve Avrupa'nın da en büyük fotoğraf makinelerinden biri durumunda. Dünya genelinde en büyük 3 fotoğraf makinesinde biri olan Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesinde 44 ayrı segmentte fotoğraf makinesi ile 55 ayrı segmentte ise aksesuar malzemeleri yer alıyor.

İçerisinde projeksiyon odası, karanlık oda, sergi ve aktivite alanı gibi bölümleri de barındıran müzede en çok ilgiyi ise casus ve dedektiflik fotoğraf makinelerinin bulunduğu bölüm görüyor. 75 adet casus fotoğraf makinesinin bulunduğu bölgede en dikkat çekici ise 2. Dünya savaşında posta güvercinlerine bağlanarak kullanılan makine. Adına güvercin drone denilen ve 30 saniye aralıklarla 10 poz çekme özelliğine sahip 1907 İngiltere yapımı casus fotoğraf makinesi soğuk savaş döneminin kuşkusuz en önemli cihazı.

En eskisi 142 yıllık olan körüklü makinelerden dijitallere kadar, 2 bin 23 fotoğraf makinesini bünyesinde barındıran müzenin sorumlusu Emre İnan, 3 yılı geride bıraktıklarını belirten her yıl 120 bin kişiyi ücretsiz olarak ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Müzelerinde ziyaretçilerin ilgisini çeken fotoğraf makinelerinin başında casusluk makinelerinin geldiğini ifade eden İnan, "2. Dünya savaşında kullanılan 1907 İngiltere yapımı casus drone ile 30 saniye aralıklarla 10 adet poz çekilebiliyor. Geçmişten günümüze 100 yılı aşkın bir süreçte kullanılan drone diye adlandırdığımız bu fotoğraf makinemiz büyük ilgi görüyor. Çok hafif malzemeden üretilen makine o dönem posta güvercinlerine bağlanarak havadan bir nevi drone gibi fotoğraf çekimine yardımcı oluyor" diye konuştu.

(SD-CÖ-LO-Y)

Fotoğraf Makinesi müzesinde 'Güvercin drone' ilgi görüyor
Fotoğraf Makinesi müzesinde 'Güvercin drone' ilgi görüyor
Fotoğraf Makinesi müzesinde 'Güvercin drone' ilgi görüyor
Fotoğraf Makinesi müzesinde 'Güvercin drone' ilgi görüyor

İngiltere, Malatya, Avrupa, Drone, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fotoğraf Makinesi müzesinde 'Güvercin drone' ilgi görüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Türkiye Varlık Fonu, THY hisselerini satacağına ilişkin iddiaları yalanladı Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı
Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin         
17:08
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti         
16:45
İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak         
15:38
Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu         
15:34
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Karasu Nehri'nde kıyıya vuran balıkları pişirip yiyen vatandaşlar tehlikeyi umursamıyor Karasu Nehri'nde kıyıya vuran balıkları pişirip yiyen vatandaşlar tehlikeyi umursamıyor         
15:20
Canı sıkılınca macera arayan işgüzar, polise 'otomobilim çalındı' ihbarında bulundu Canı sıkılınca macera arayan işgüzar, polise 'otomobilim çalındı' ihbarında bulundu         
14:46
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı 2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı         
11:49
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi         
11:21
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 17:19:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fotoğraf Makinesi müzesinde 'Güvercin drone' ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei