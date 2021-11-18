Fotoğraf Maratonu Sonuçları Belli Oldu - Son Dakika

İnegöl'de Turizm, İnegöl'de Sosyal Yaşam ve İnegöl'de Endüstri başlığı altında 3 ana kategoride ve aynı zamanda vatandaşların katılımı için Mobil Kategoride aynı temalarla düzenlenen yarışmada, toplamda 18 kişi ödüle layık görüldü.

İnegöl Belediyesi şehrin turizm, endüstri ve sosyal değerlerini ölümsüzleştirmek, sonbaharın renk cümbüşüyle İnegöl'ün eşsiz doğasını sanatla buluşturmak adına 11-14 Kasım tarihleri arasında 4 gün süren Fotoğraf Maratonu düzenledi. Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği (BUFSAD) ve İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneği (İFSAD) işbirliğinde ulusal bir yarışma olarak başlatılan Fotoğraf Maratonuna ülkenin dört bir yanından fotoğraf sanatçıları katıldı.

Profesyonel fotoğraf sanatçılarının farklı şehirlerden İnegöl'e gelerek hem şehri gezip tanıdığı hem de farklı bakış açılarıyla İnegöl'ü fotoğrafladığı İnegöl Belediyesi Fotoğraf Maratonunun tamamlanmasının ardından; DEÜ GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyhan Özdemir, Fotoğrafçı ve TFSF Yönetim Kurulu Üyesi Cengizhan Günesen, BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş, İFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çakır, İFSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Resul Gümüş, BUFSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı Arca, Fotoğrafçı İbrahim Peynirci, Fotoğrafçı ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Orhan Cem Çetin ile BUFSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Küratör Fahrettin Beceren'in yer aldığı jüri 17 Kasım tarihinde toplandı. Yapılan yüzlerce başvuru değerlendirilerek yarışmada her kategoride ilk 3'e giren fotoğraflarla birlikte 2 mansiyon ödülü ve 30 sergileme alan fotoğraf belirlendi.

VERİLECEK ÖDÜLLER

Yarışmada her kategorinin 1'inciye 10 bin TL, 2'nciye 5 bin TL, 3'üncüye 3 bin TL ve Mansiyonlara ise 1500'er TL ödül verilecek.

DERECEYE GİREN FOTOĞRAFLAR

İnegöl'de Endüstri Kategorisi

Değerlendirme neticesinde İnegöl'de Endüstri kategorisinde; Hasan Zer Tül isimli 1'inci oldu. Nazım Tetik Genç Marangoz isimli fotoğraf ile 2'nci olurken, Alev Tanrıkorur Ahşap Oyma Sanatçısı Ökkeş Usta fotoğrafıyla 3'üncülüğü elde etti. Endüstri kategorisinde Mustafa Kılıç Oymacılar, Tolga Ulutaş ise Lambiri isimli fotoğraflarıyla mansiyon ödülüne layık görüldü.

İnegöl'de Sosyal Yaşam Kategorisi

İnegöl'de Sosyal Yaşam kategorisinde ise; Cuma Hazırlığı isimli fotoğraf ile Arzu İbranoğlu 1'inci oldu. Hatice Avcı Oyun isimli fotoğrafla 2'nciliği elde ederken, Hasan Zer Cemaat isimli fotoğrafla 3'üncü oldu. Adem Akçora Geceyi Bekleyen Gençler fotoğrafıyla, Ufuk Turpcan da Manifaturacı isimli fotoğrafla mansiyon ödülü aldı.

İnegöl'de Turizm Kategorisi

İnegöl'de Turizm kategorisinde de; Ekrem Şahin Yol isimli fotoğrafla 1'inci oldu. Murat İbranoğlu Oylat Mağarası fotoğrafıyla 2'nci, Uğur Çimen Dostum isimli fotoğrafla 3'üncü oldu. Hüseyin Karahan Sisli Bir Sabah fotoğrafıyla, Murat İbranoğlu da Otel fotoğrafıyla bu kategoride mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

MOBİL KATEGORİ SONUÇLARI

Yine vatandaşın katılımı için aynı tema ile düzenlenen Mobil Kategoriye katılan fotoğraflar da jüri değerlendirmesinden geçti. Burada her kategori için 1 fotoğraf ödüle layık görülürken; İnegöl'de Endüstri Mobil Kategorisinde Çiğdem Unker, İnegöl'de Sosyal Yaşam kategorisinde Şenol Sevim ve İnegöl'de Turizm Kategorisinde İsa Cıda ödül almaya hak kazandı. Mobil kategoride her yarışmacıya 1.500 TL ödül verileceği de ifade edildi.