Fotoğraf meraklılarına İstanbul manzaralı deneyim - Son Dakika

Fotoğraf meraklılarına İstanbul manzaralı deneyim

07.12.2020 16:52

Fotoğraf meraklılarına İstanbul manzaralı deneyim Teknoloji devi İstanbul'da deneyim merkezi açtı Eski teknoloji olarak görülen DSLR fotoğraf makineleri yerine artık aynasız makineler tercih ediliyor.

Fotoğraf meraklılarına İstanbul manzaralı deneyim

Teknoloji devi İstanbul'da deneyim merkezi açtı

İSTANBUL - Eski teknoloji olarak görülen DSLR fotoğraf makineleri yerine artık aynasız makineler tercih ediliyor. Buradan hareketle Japonya merkezli teknoloji üreticisi Sony, yeni cihazlarını meraklıları için görücüye çıkardı. Fotoğraf ve video meraklıları, Sirkeci'de hizmete sunulan deneyim merkezinde yeni model cihazları tecrübe edebilecek.

Son dönemde özellikle profesyonel fotoğraf makineleri ve kameralarda büyük bir değişim yaşanıyor. Eski teknoloji olan DSLR fotoğraf makineleri yerine artık aynasız makineler tercih ediliyor. Aynasız teknolojilerin başında gelen markalardan Sony Alpha; fotoğraf ve videoda geleceğin Teknolojilerini kullanıcılara daha hızlı ve kapsamlı şekilde gösterebilmek adına deneyim merkezini genişletti. Sony Deneyim Merkezi yeni yeri ile Sirkeci'de hizmet vermeye başladı.

Pandemiye rağmen Tokyo'dan sonra sadece Türkiye'de açtılar

Tüm dünya pandemi sonrası yeni normale adapte olmak için yatırımlarını ertelerken Sony, Tokyo dışındaki tek deneyim merkezini İstanbul'da açtı. Markanın İstanbul'a açtığı yeni merkezde, ücretsiz olarak fotoğraf dersleri de verilmeye başlandı.

Sirkeci'deki merkezin içerisinde video ekipmanları, çekim için arka fon perdesi, ışık, çekim masası ve edit masasının yer aldığı bir Vlog Stüdyosu ile Sony fotoğraf makineleri, sonsuz perde ve ışık ekipmanları bulunan bir fotoğraf stüdyosu yer alıyor.

Sony ekipmanlarıyla çekim yapmak isteyen herkesin kullanımına açık olan stüdyolardan yararlanmak için yalnızca önceden randevu almak gerekiyor. Merkezin ayrıca farklı özellikte etkinliklere ev sahipliği yapmaya uyumlu bir Workshop Odası da bulunuyor. Sony ekibi pandemi nedeniyle Workshoplarının birçoğunu Online olarak gerçekleştiriyor. Dışarıdan kullanımlara açık olan Workshop Odası'nda markanın elçileri ve fotoğraf/videografi alanında uzman isimlerin katılımıyla etkinlikler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul manzarasında fotoğraf çekme deneyimi

Merkez, Sirkeci Tramvay İstasyonu'nun karşısında bulunuyor. Merkez ayrıca tarihi yarımada ve 15 Temmuz Şehitler Köprü manzarasıyla da dikkat çekiyor.

"Burası bir fotoğraf okulu"

Sony Alpha Ürün Uzmanı Aykut Kılıç, Deneyim Merkezi'ne gelen herkesin Sony ekipmanlarını ve stüdyoları ücretsiz olarak kullanabileceklerini açıkladı. Kılıç, "Buraya gelen kullanıcıların fotoğraf makinesi olmasına gerek yok, yada Sony kullanıcısı olmasına gerek yok, X marka kullanıcısı da gelip ücretsiz olarak Sony ürünlerini deneyebilir eğitimlere katılabilir ve bizlerden bilgiler alabilirler" dedi.

Haftanın 6 günü açık olduklarını fakat kısıtlamalar nedeniyle haftasonu bir süre hizmet veremeyeceklerini belirten Kılıç, şunları söyledi; "Kullanıcılar showroom alanına gelindiğinde herhangi bir randevu alınmasına gerek yok burası Pazar günleri hariç haftanın altı günü açık. Gelen misafirlerimiz buradaki tüm fotoğraf makineleri, objektifler ve ekipmanları inceleme yapabilirler. Ancak fotoğraf stüdyosu ve video stüdyosunu kullanmak için bize iletişim numaralarından ulaşıp bir randevu oluşturulması gerekli. Randevu oluşturulduktan sonra buradaki fotoğraf ve video stüdyolarını ücretsiz olarak kullanabilirler. Buraya sadece profesyoneller değil, ilk defa giriş seviyesi olan, hiç fotoğraf ve video bilgisi olmayan kişiler de gelip burada bütün Sony Alpha teknolojilerini kullanabilirler. Ayrıca bir eğitim salonumuz var burada aktif olarak ücretsiz şekilde fotoğrafçılık ve video eğitim konusunda gelen kişilere eğitimler veriyoruz. Şu an pandemi nedeniyle yapamıyoruz ama burası aslında bir fotoğraf okulu da diyebiliriz.

Fotoğraf meraklılarına İstanbul manzaralı deneyim
Fotoğraf meraklılarına İstanbul manzaralı deneyim
Fotoğraf meraklılarına İstanbul manzaralı deneyim
Fotoğraf meraklılarına İstanbul manzaralı deneyim

İstanbul, Japonya, Sirkeci, Sony, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fotoğraf meraklılarına İstanbul manzaralı deneyim - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'da muhalifler harekete geçti! Protestolar büyüdü, Paşinyan'ın istifası isteniyor Sopayla saldıran komşusunu öldüren sanığa 'tahrik' indirimiyle 10 yıl hapis Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri ve vatandaşlar sırtlarında taşıyarak kurtardı Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek delen gençler, maskeyi de plakaya taktılar Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor Maradona'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacak? Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak
Akaryakıt şirketleri benzin ve motorine gizli zam yaptı Akaryakıt şirketleri benzin ve motorine gizli zam yaptı         
16:55
Altının kilogramı 461 bin 850 liraya geriledi Altının kilogramı 461 bin 850 liraya geriledi         
16:47
Babasının 4 yıldır alıkoyduğu 7 yaşındaki Şariban, annesiyle buluşmada 'baba' diye ağladı Babasının 4 yıldır alıkoyduğu 7 yaşındaki Şariban, annesiyle buluşmada 'baba' diye ağladı         
16:40
Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı         
16:05
İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu         
15:43
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı         
14:31
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek         
14:24
Üniversite öğrencisi arkadaşlarına Üniversite öğrencisi arkadaşlarına "Köpeğim size emanet" mesajı attıktan sonra intihar etti         
14:23
Terör örgütünün planını Batman polisi bozdu! Halkı galeyana getirmek istediler Terör örgütünün planını Batman polisi bozdu! Halkı galeyana getirmek istediler         
14:08
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi         
13:28
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 17:23:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fotoğraf meraklılarına İstanbul manzaralı deneyim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei