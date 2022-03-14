Fotoğraf meraklısı diş hekimleri, sağlık çalışanlarının Kovid-19 mücadelesini görüntüledi - Son Dakika
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Fotoğraf meraklısı diş hekimleri, sağlık çalışanlarının Kovid-19 mücadelesini görüntüledi

14.03.2022 10:59
Fotoğraf meraklısı diş hekimleri, sağlık çalışanlarının Kovid-19 mücadelesini görüntüledi

Kütahya'da fotoğraf sanatıyla ilgilenen iki diş hekimi, sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelesini çektikleri karelerle yansıttı.

Kütahya'da fotoğraf sanatıyla ilgilenen iki diş hekimi, sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelesini çektikleri karelerle yansıttı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli diş hekimleri Efkan Oğur ve Binnur Gültekin, salgının yoğun olduğu dönemlerde Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanları arasında yer aldı.

Aynı zamanda fotoğrafa merakı olan diş hekimleri, çektikleri 1000 fotoğrafla salgın sürecinde kendilerinin ve sağlık çalışanlarının mücadelesini yansıttı. Yoğun bakım ünitelerinden filyasyona, laboratuvardan ağız ve diş sağlığı ünitelerine kadar birçok alanda görevli sağlık çalışanlarının emeğini gözler önüne seren fotoğraflar, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmek üzere hazırlandı.

Oğur, AA muhabirine, Türkiye'de birçok sağlık çalışanının Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Bir hekim gözüyle mücadelenin görüntülenmesinin çok farklı olduğunu belirten Oğur, "Bir hekim olarak yaşanan zorlukları çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Salgının yoğun olduğu dönemlerde filyasyonda görev aldığımda bizzat benim ve meslektaşlarımızın yaşadığı zorlukları fotoğrafladık. Tarihe not düşülmesi adına bir envanter oluşturduk. Sağlık çalışanlarımızın yaşadığı zorlukların görülmesini istedik. Çektiğimiz fotoğraflarla 'bir pandemi' hikayesini yazdık." dedi.

Oğur, salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ithaf ettikleri yaklaşık 1000 fotoğrafı sergilenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne vereceklerini aktardı.

"Sağlık çalışanları her alanda fedakarca görev yaptı"

Diş hekimi Binnur Gültekin de fotoğraf çekme yeteneğini meslektaşları için kullandığını dile getirdi.

Filyasyon ekibinde görev yaptığı sırada il genelinde gidilmedik mahalle, girilmedik ev bırakılmadığına değinen Gültekin, şöyle konuştu:

"Kovid-19 ile mücadelenin içinde olmayan insanların yaşanan zorlukları kafalarında canlandırmaları çok zordu. Bu yaşananları çektiğimiz fotoğraflarla ölümsüzleştirerek anlatmak istedik. Sağlık çalışanlarımız yoğun bakım ünitelerinde tulumların içinde saatlerce insanları hayata bağlayabilmek için çalıştılar. Sağlık çalışanlarımız mücadelenin her alanında fedakarca görev yaptı. İnsanların yaşam mücadelesi verdiği yoğun bakım ünitelerinde fotoğraf çekimi yaptığım sırada kendimi çok kötü hissettim ama bir şekilde de bunların arşivlenmesi gerekiyordu."

Gültekin, çektikleri fotoğrafların bir kısmını bir alışveriş merkezinde sergilediklerini sözlerine ekledi.

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Diş Hekimi, Araştırma, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fotoğraf meraklısı diş hekimleri, sağlık çalışanlarının Kovid-19 mücadelesini görüntüledi - Son Dakika


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