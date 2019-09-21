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Fotoğraf sanatçıları Beyşehir'de buluştu

52 dakika önce

Beyşehir'de düzenlenen Sille Sanat Sarayı 8. Üyeler Buluşması'nda fotoğraf sanatçıları bir araya geldi.

Fotoğraf sanatçıları Beyşehir'de buluştu, System.String[]

Beyşehir'de düzenlenen Sille Sanat Sarayı 8. Üyeler Buluşması'nda fotoğraf sanatçıları bir araya geldi.

Beyşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Sille Sanat Sarayı, Beyşehir Ticaret Odası, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü, Beyşehir Fotoğraf Topluluğunun (BEYFOT) destek ve katkılarıyla Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen fotoğrafçılar buluşması çok sayıda sanatçıyı buluşturdu.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Beyşehir'in tanıtımına yaptığınız katkılardan dolayı fotoğraf sanatının duayeni olan siz fotoğraf sanatçılarımıza minnettarız. Hepiniz sağolun varolun. İçinizde fotoğraf sanatının devleri olan iki değerli hocam Bosna'dan, İran'dan, Makedonya'dan, dünyanın öteki uçlarından buraya kadar gelen değerli dostlarımız var. Konyamızdan, Antepimizden, Şanlıurfamızdan, memleketimizin muhtelif yerlerinden gelen fotoğrafın duayeni olan dostlarımız var. İyi ki geldiniz. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Seyit Ali Ak Kupası yarışmasında başarılı olan isimlere ödülleri verilirken, sunumları gösterildi.

Katılımcılar üç gün süreyle Beyşehir'in farklı mekanlarında fotoğraf çekecek.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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