Fotoğraf sanatçıları Osmanlı'nın izlerini fotoğrafladı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Osmanlı döneminden kalma tarihi yerler fotoğraf sanatçıları tarafından görüntülendi.

Kuruluşun beşiği Domaniç ve Söğüt'ün ulusal ve uluslararası düzeyde görsel olarak tanıtımı için kültür, sanat ve sosyal dokusunun fotoğraflanıp arşiv haline getirileceği "Foto Safari Söğüt-Domaniç" etkinliği düzenlendi.

Sosyal medyadan haberleşerek bir araya gelen yaklaşık 30 fotoğraf sanatçısına Söğüt Belediyesi, Söğüt Tarih Araştırma Düşünce ve Kültür Sanat Derneği ve Kayıboyu Domaniç Kültür Derneği ev sahipliği yaptı.

Sanatçılar Domaniç'teki Hayme Ana Türbesi, Osman Gazi'nin bebeklik beşiğinin kurulduğu Mızık Çamı, Berçin Köyü Gözetleme Kulesi, Ebe Ana, Ebe Çamlığı, Sarıkız Mesire Alanı ve Selim Dede Türbesi'ni fotoğrafladı.

Alp ve yöresel kıyafet ile bazı vatandaşlar da fotoğraf sanatçılarına modellik yaptı.

Söğüt Tarih Araştırma Düşünce ve Kültür Sanat Derneği Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Söğüt'süz Domaniç'in, Domaniç'siz Söğüt'ün olmayacağını söyledi.

Söğüt'ten Domaniç'e selam getirdiklerini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Ciddi bir tanıtım eksiğimiz var. Biz bir bütün olarak hareket etmeliyiz. Bu yüzden yöremizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla sosyal medyada çok takipçileri olan çok saygı değer fotoğraf sanatçılarını burada ağırladık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir iş yaptığımıza inanıyorum."

Kayıboyu Domaniç Kültür Derneği Başkanı Alparslan Turan da projede yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Biz bu yola kültürümüzü ve tarihimizi gelecek nesillere aktarmak için çıktık. Bugün burada yaptığımız bu projede bu anlamda çok katkı sağlayacak. Domaniç'i Söğüt'le beraber daha fazla tanıtmak için artık daha fazla çalışacağız." dedi.

Kayseri'den gelen Suret-i Alem Fotoğraf ve Sinema Derneği Başkanı Yusuf Kartal ise doğuşun toprakları Domaniç ve Söğüt'e böyle bir hizmet vermenin gurur verdiğini ifade etti.