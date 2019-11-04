Son Dakika Haberleri: Fotoğraf sanatçıları renk cümbüşünü görüntüledi
Son Dakika Yerel Fotoğraf sanatçıları renk cümbüşünü görüntüledi

Fotoğraf sanatçıları renk cümbüşünü görüntüledi

6 saat önce

Fotoğraf sanatçıları renk cümbüşünü görüntüledi Sonbaharın kartpostallık görüntüleri fotoğraflandıMUŞ - Muş'a şehir dışından gelen fotoğraf sanatçıları, sonbaharda oluşan renk cümbüşü ve doğal güzellikleri fotoğrafladı.

Fotoğraf sanatçıları renk cümbüşünü görüntüledi

Sonbaharın kartpostallık görüntüleri fotoğraflandı

MUŞ - Muş'a şehir dışından gelen fotoğraf sanatçıları, sonbaharda oluşan renk cümbüşü ve doğal güzellikleri fotoğrafladı.

Muş Fotoğrafçılar Topluluğu üyesi fotoğrafçılar ve şehir dışından gelen fotoğraf sanatçıları, kentte sonbahar fotoğraflarını görüntüledi. Merkeze bağlı Savaşçılar, Kalecik ve Çengilli köylerinde sonbahar manzaralarını fotoğraflayan sanatçılar, doğal güzelliklere hayran kaldı. Hollanda'dan Muş'a gelerek sonbahar fotoğrafları çeken Öznur Bağcı, "Bugün çok harika renklerle karşılaştık. Çok sakin ve çok güzel bir gün geçirdik. Muş halkının misafirperverliği yine ön plandaydı. Herkese tavsiye ediyorum, çıkıp buraya gelin. Başka yerde bulamayacağınız huzuru burada bulursunuz" dedi.

Muş Fotoğrafçılar Topluluğu Başkanı Kenan Demir ise, sonbaharda özellikle kentin doğal güzelliklerini, tarihi-kültürel zenginliklerini ve bunun yanında da yaşam fotoğraflarını çektiklerini belirterek, "Özellikle il dışından gelen arkadaşlarımızla beraber ilimizin kırsal kesiminde bulunan ormanlarımızı, yaşam fotoğraflarını çekiyoruz. Uyku moduna geçen tabiatın, ağaçların sararan yaprakları renk cümbüşüne dönüşmüştür. Özellikle bu güzellikleri fotoğraflayarak, buraları göremeyen insanların beğenisine sunma arzusundayız. Bu vesileyle ilimizi tanıtma gayretindeyiz" diye konuştu.

Fotoğraf sanatçıları renk cümbüşünü görüntüledi

Muş, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:33 Kaynak: İHA
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