Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin etti - Son Dakika
Üye Girişi
Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin etti

Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin etti

09.02.2021 09:32

Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin ettiHATAY'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı ağaçlar 'yalancı bahara' aldanarak çiçek açtı.

Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin etti

HATAY'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı ağaçlar 'yalancı bahara' aldanarak çiçek açtı. Kışın ağaçların çiçek açması fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekerken, uzmanlar ve çiftçiler ise tedirgin oldu.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı ağaçlar çiçek açtı. Açan çiçekler, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekerken, çiftçiyi tedirgin etti. Şubat ayında çiçek açan meyve ağaçlarında rekolte düşüşü yaşanabileceğini söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı Ahmet Sever, bunun istenen bir durum olmadığını söyledi. Bu yıl meyve ağaçlarının yeterince soğuk alamadığını söyleyen Sever, "Taş çekirdekli meyvelerde, soğuklama ihtiyaçları yaklaşık olarak 500 saat civarındadır. Yani kayısı, şeftali, nektarin, badem gibi ağaçların. Fakat bu sene bu rakamın altında bir soğuk hava olduğu için, erken uyanma ve bitkilerde yalancı bahar adını verdiğimiz erken çiçek açma, erken meyve yapma gibi durumlar yaşandı, bu istenen bir durum değildir. Çünkü böyle meyvelerde katile açısından sorunlar yaşanabilir. Çekirdek oluşamadığı için meyve eti yeteri kadar gelişmez, zamanından önce olgunlaşmaya kalkar ve dökülür hasat yapılmadan, buna bağlantılı olarak meyve kayıpları olabilir. Küresel ısınma bu tür olasılıkları zaman zaman gündeme getirmektedir. Dış etkenlere bağımlı olarak bir yetiştiricilik yapıyorsak, bunları hesaba katacağızö dedi.

'ÇİFTÇİ İÇİN İYİ DEĞİL'Bu yıl havaların soğumadığını ve yeteri kadar yağış düşmediğini söyleyen çiftçi İsmail Taze, "Bu yıl mevsimler değişti ve sıcaklardan dolayı bazı ağaçlarımız çiçek açtı, bu da çiftçi için iyi değildir. Çünkü önümüz hala kış, ilerleyen günlerde yağmur ve dolu yağışı olursa bu çiçeklerin hepsi dökülecek, meyve olmayacak, rekolte düşecektirö diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Ziraat Mühendisleri Odası, Yalancı Bahar, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin etti - Son Dakika


Son Dakika
09:44 Disney Plus, Türk Yapımlarını Yayından Kaldırdı
09:44 Ezgjan Alioski Fenerbahçe'ye veda etti
09:40 Disney Plus, Türk yapımı dizi ve filmleri platformdan kaldırdı
09:39 Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski takıma veda etti
09:36 Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'tan San Antonio Spurs'a takaslandı
09:32 Cedi Osman, San Antonio Spurs'e takaslandı!
09:32 Şevket Çoruh 5 yıl önce evlendiği eşi ile düğün yaptı
09:28 Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh, 5 yıl önce evlendiği eşi ile düğün yaptı
08:05 Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı
08:02 Canlı yayın aracı beton elektrik direğine çarptı! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 10:09:48. #1.13#
SON DAKİKA: Fotoğraf sanatçılarına renkli kareler veren yalancı bahar, çiftçiyi tedirgin etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement