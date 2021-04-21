Fotoğraf sanatçılarından çevrim içi söyleşi - Son Dakika

Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (SAMFAD) ev sahipliğinde Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği ve Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği'nin katkılarıyla ortaklaşa çevrim içi söyleşi düzenlendi.

Türkiye'nin birçok ilinden fotoğrafçıların katıldığı söyleşinin moderatörlüğünü SAMFAD Başkanı Abdullah Sezgin yaptı.

Sezgin, açılışta yaptığı konuşmada, fotoğraf sanatçılarıyla her hafta çevrim içi olarak bir araya geldiklerini ve fotoğraf sanatı hakkında yenilikleri, fotoğraf çekim tekniklerini üyelerle paylaştıklarını söyledi.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar, fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı, hazırladığı fotoğraflardan oluşan "Su perisi, mavi çığlık ve hazanım" adlı sunum gerçekleştirdi.