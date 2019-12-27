Fotoğraf sanatçılarından köy okullarına kitap yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fotoğraf sanatçılarından köy okullarına kitap yardımı - Son Dakika

Fotoğraf sanatçılarından köy okullarına kitap yardımı

6 saat önce

Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği tarafından köy okullarına kitap yardımında bulunuldu.

Fotoğraf sanatçılarından köy okullarına kitap yardımı, System.String[]

Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği tarafından köy okullarına kitap yardımında bulunuldu.


Dernek Başkanı Murat Anıl, kentte başlatılan "Bir kitap bir çocuk, bir çocuk bir umut" kampanyasıyla toplanan yaklaşık 1000 kitabın öğrencilere dağıtıldığını belirtti.


Köy okullarındaki kütüphaneleri zenginleştirmek istediklerini ifade eden Anıl, "Kampanyamız sayesinde halkımızın evlerinde kullanmadığı kitaplar, ihtiyaç sahibi köy okullarındaki çocuklarımıza ulaşarak değerlendirilmiş oluyor. Öğrencilerimizin sevinçleriyle mutlu oluyoruz. Halkımızın ve kursiyerlerimizin kampanyamıza göstermiş olduğu duyarlılıktan ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Murat Anıl, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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