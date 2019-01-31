Son Dakika Haberleri: Fotoğraf Sanatçısı Akçay Vali Ustaoğlu'nu Ziyaret Etti

Fotoğraf Sanatçısı Akçay Vali Ustaoğlu'nu Ziyaret Etti

2 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonlu fotoğraf sanatçısı Ali Fatih Akçay'ı makamında kabul ettiği bildirildi.

Fotoğraf Sanatçısı Akçay Vali Ustaoğlu'nu Ziyaret Etti, System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonlu fotoğraf sanatçısı Ali Fatih Akçay'ı makamında kabul ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri'nin Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın gösterilerinde çektiği fotoğrafla katıldığı yarışmada Türkiye birincisi seçilen Akçay'ın, Ustaoğlu ile bir süre sohbet ettiği belirtildi.

Trabzon sahili Ayasofya mevkisinde yer alan Şehitler Anıtı ve Türk Yıldızları'nı aynı karede fotoğraflayan Akçay'ın, derece alan fotoğrafını Ustaoğlu'na hediye ettiği kaydedilen açıklamada, Vali Ustaoğlu'nun ise Akçay'ı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar dilediği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:26 Kaynak: AA

Ali Fatih, Trabzon, Akçay
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