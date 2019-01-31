Fotoğraf Sanatçısı Akçay Vali Ustaoğlu'nu Ziyaret Etti

Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonlu fotoğraf sanatçısı Ali Fatih Akçay
'ı makamında kabul ettiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri
'nin Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın gösterilerinde çektiği fotoğrafla katıldığı yarışmada Türkiye
birincisi seçilen Akçay'ın, Ustaoğlu ile bir süre sohbet ettiği belirtildi.
Trabzon sahili Ayasofya
mevkisinde yer alan Şehitler Anıtı ve Türk Yıldızları'nı aynı karede fotoğraflayan Akçay'ın, derece alan fotoğrafını Ustaoğlu'na hediye ettiği kaydedilen açıklamada, Vali Ustaoğlu'nun ise Akçay'ı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar dilediği ifade edildi.