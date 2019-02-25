Fotoğraf Sanatçısı Beşli, Kars Tanıtımında Sınırları Aştı

Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, Gürcistan
Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan eşliğinde Kars
'a gelen yabancı konuklarını ağırladı.
Sosyal medya üzerinden Özgen Beşli ile irtibat kuran Büyükelçi Yazgan, Gürcistan'daki diğer misyonlarda görev yapan mevkidaşları ve diplomatlarla Kars'a geldi.
2 gün boyunca Kars'ın tarihi ve doğal güzelliklerini Özgen Beşli'nin mihmandarlığıyla keşfeden heyet, Kars merkezde gezilip görülecek tarihi turistlik yerleri gördü. Heyet, gezinin ilk gününün akşamında, Kars'a özgü yöresel tatlardan oluşan bir akşam yemeği eşliğinde Kafkas dansları gösterisi izledi. İtalya
, İsveç
, Avusturya
, Amerika
, Litvanya
ve Hollanda
'nın, Gürcistan'a atadığı büyükelçiler ve diplomatlardan oluşan heyet, gezinin ikinci gününde Selim
'in Kekeç köyünde cirit gösterilerini izledi. Ardından Çıldır
Gölü'nü gören heyet daha sonra Tiflis'e hareket etti.
Serhat Şehri Kars'ın tanıtımında gönüllü kültür elçisi gibi çalışan Özgen Beşli, böylece sanatın gücünü kendi objektifiyle sınır ötesine taşımış oldu. Beşli, kişisel sanat galerisinde yaptığı sunumlar ve özgün fotoğraflarından oluşan sergi eşliğinde Gürcistan'da üst düzey diplomatik görevlerde bulunan heyete unutamayacakları bir hafta sonu yaşattı. - KARS