Fotoğraf Sanatçısı Beşli, Kars Tanıtımında Sınırları Aştı

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Bakan Kurum, Kendisini Çaya Davet Eden Gençleri Kırmadı

Reynmen, 130 Milyon İzlenen 'Derdim Olsun' Klibinden 120-130 Bin Kazandığını Açıkladı