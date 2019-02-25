Son Dakika Haberleri: Fotoğraf Sanatçısı Beşli, Kars Tanıtımında Sınırları Aştı

Fotoğraf Sanatçısı Beşli, Kars Tanıtımında Sınırları Aştı

1 saat önce

Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan eşliğinde Kars'a gelen yabancı konuklarını ağırladı.

Fotoğraf Sanatçısı Beşli, Kars Tanıtımında Sınırları Aştı, System.String[]
Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan eşliğinde Kars'a gelen yabancı konuklarını ağırladı.

Sosyal medya üzerinden Özgen Beşli ile irtibat kuran Büyükelçi Yazgan, Gürcistan'daki diğer misyonlarda görev yapan mevkidaşları ve diplomatlarla Kars'a geldi.

2 gün boyunca Kars'ın tarihi ve doğal güzelliklerini Özgen Beşli'nin mihmandarlığıyla keşfeden heyet, Kars merkezde gezilip görülecek tarihi turistlik yerleri gördü. Heyet, gezinin ilk gününün akşamında, Kars'a özgü yöresel tatlardan oluşan bir akşam yemeği eşliğinde Kafkas dansları gösterisi izledi.

İtalya, İsveç, Avusturya, Amerika, Litvanya ve Hollanda'nın, Gürcistan'a atadığı büyükelçiler ve diplomatlardan oluşan heyet, gezinin ikinci gününde Selim'in Kekeç köyünde cirit gösterilerini izledi. Ardından Çıldır Gölü'nü gören heyet daha sonra Tiflis'e hareket etti.

Serhat Şehri Kars'ın tanıtımında gönüllü kültür elçisi gibi çalışan Özgen Beşli, böylece sanatın gücünü kendi objektifiyle sınır ötesine taşımış oldu. Beşli, kişisel sanat galerisinde yaptığı sunumlar ve özgün fotoğraflarından oluşan sergi eşliğinde Gürcistan'da üst düzey diplomatik görevlerde bulunan heyete unutamayacakları bir hafta sonu yaşattı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:56 Kaynak: İHA

Gürcistan, Kars, Yaşam
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