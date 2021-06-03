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Fotoğraf sanatçısı Murat Germen'in "Masal" sergisi üzerine söyleşi düzenlendi - Son Dakika

Fotoğraf sanatçısı Murat Germen'in "Masal" sergisi üzerine söyleşi düzenlendi

03.06.2021 18:44
Fotoğraf sanatçısı Murat Germen'in

Fotoğraf sanatçısı Murat Germen ve sanat tarihçisi Emre Zeytinoğlu'nun katımıyla "Masal" sergisi üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Fotoğraf sanatçısı Murat Germen ve sanat tarihçisi Emre Zeytinoğlu'nun katımıyla "Masal" sergisi üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide, Yapı Kredi bomontiada'da sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin yanı sıra şehir ve kültürel miras konuları da ele alındı.

Emre Zeytinoğlu, bir şehrin ilk kuruluşunun ve tarihinin nereden başladığının sorgulanması gerektiğine dikkati çekerek, "Herhangi bir şehrin kurulmasıyla ilgili bize gelen tarihi bilgiler aslında muallak bilgilerdir. İşte Murat Germen'in Masal sergisindeki fotoğraflarda o muallaklıklar da görülebilir." dedi.

Tarih boyunca kültürel miras aktarımının iktidar sahiplerinin belirlediği oranda gerçekleşebildiğine işaret eden Zeytinoğlu, görünen şeyleri ayakta tutan ve var eden görünmeyen tarafların olduğunu söyledi.

"Bizde beraber duvar inşa etme kültürü yok"

Fotoğraf sanatçısı Murat Germen ise dünyada daha güçlü gibi duran bazı ülkelerin kentleşmeyi sürdürülebilir hale getirmelerinin iyi kentleşme örneği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizde miras diye bir kavram var ve bunu kültürel alanda kültürel mirasla anlatıyoruz. İngilizcede 'legacy' diye bir kavram var biraz daha iyi ifade ediyor bu durumu. Atalardan kalan maddi şeylerin dışındaki kalanları da ifade ediyor. Bizde beraber duvar inşa etme kültürü yok. Bunun olmaması bizim kentlerimizde bazı bozukluklar yaratıyor. Her gelen üst üste tuğla koyarak gittikçe büyüteceği bir duvar yerine mevcut duvarı yıkıp başka tuğlalarla yeniden yapması şeklinde devam ediyor."

Germen, sanatta rastlantısallık meselesini çok önemsediğine vurgu yaparak, rastlantısallığın kendisine verdiği yeni tepkiler geliştirme haliyle sanatsal üretimlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Cue Art Space ve Artcrowdistanbul Online Galeri iş birliğiyle fiziksel ve sanal olarak eş zamanlı düzenlenen sergide, Germen'in el ile müdahale ettiği, tek edisyondan oluşan eserleri yer alıyor.

Edisyonlu 20 eserin 30 Ağustos'a kadar Artcrowdistanbul'un dijital platformunda izlenebildiği sergi, fiziksel olarak ise Yapı Kredi bomontiada ALT -Beyaz Oda'da hafta içi her gün 10.30 ile 19.30 arasında 16 Haziran'a kadar ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

Murat Germen, İktidar, Kredi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Fotoğraf sanatçısı Murat Germen'in 'Masal' sergisi üzerine söyleşi düzenlendi - Son Dakika


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