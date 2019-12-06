Son Dakika Haberleri: Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Kültür Sanat Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç, AA'nın

Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Sağdıç, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.

Ajansın yaptığı güzel çalışmalara destek vermekten mutluluk duyduğunu belirten Sağdıç, şunları söyledi:

"Yaptığım değerlendirme sonucunda 'İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı' fotoğrafını beğendim ve ona oy kullandım. Bu fotoğraf, İsrail askerinin şiddetini dünyaya gösteriyor. Şiddete maruz kalmış bu kadının fotoğrafı hem kompozisyon olarak hem de hareket birliği bakımından güzel bir fotoğraf. Ayrıca olayı çarpıtmaya yönelik birtakım haberlere karşı işin gerçeğini gösterme bakımından da ibret verici bir fotoğraftı."

Sağdıç, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Birbirinden güzel fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirten Sağdıç, "Anadolu Ajansı çalışanlarını bu çalışmadan dolayı kutluyorum." diye konuştu.

Ozan Sağdıç, İsrail, Aksa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:10 Kaynak: AA
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