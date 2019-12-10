Son Dakika Haberleri: Fotoğraf Sanatçısı Özgünaydın deneyimlerini paylaştı
Son Dakika Güncel Fotoğraf Sanatçısı Özgünaydın deneyimlerini paylaştı - Son Dakika

Fotoğraf Sanatçısı Özgünaydın deneyimlerini paylaştı

6 saat önce

Erzincan Valiliğinin öncülüğünde fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın tarafından Erzincan'ın doğal, kültürel ve turizm değerlerine yönelik söyleşi gerçekleştirildi.

Fotoğraf Sanatçısı Özgünaydın deneyimlerini paylaştı, System.String[]

Erzincan Valiliğinin öncülüğünde fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın tarafından Erzincan'ın doğal, kültürel ve turizm değerlerine yönelik söyleşi gerçekleştirildi.


Müftülük Konferans salonunda düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Sanatçı Özgünaydın gerçekleştirdiği söyleşisinde Erzincan'ın çeşitli bölgelerinde çekmiş olduğu fotoğrafları sergileyerek, edebiyatın ve okumanın önemine değindi.


Söyleşisinde edebiyat zevkine, sanat ve estetik hevesine, okuma ve yazma hazzına yönelik deneyimlerini paylaşan Sanatçı Özgünaydın, tüm sanatseverlere katılımları için teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN

Müftülük, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:11 Kaynak: İHA
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