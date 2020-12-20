Fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Konyalı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Konyalı, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.

Spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar köprüsü atlayışları" isimli çalışmasına oy veren Konyalı, yaşam kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'ye ait "kısıtlamalar sonrası ilk Cuma" başlıklı karesini beğendi.

Konyalı, AA'nın yaptığı güzel çalışmalara destek vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.

AA muhabirlerinin son yıllarda inanılmaz güzel işlere imza attığını ifade eden Konyalı, şunları kaydetti:

"Haber muhabirliği görevlerinin yanı sıra ülkemizin ve dünyanın her bölgesindeki insan yaşamlarını, doğal güzellikleri ve dünyadaki gelişmeleri de heyecanla takip etmekteyiz. Yıl içerisinde ülkemizde ve dünyada yaşanan olayların özeti niteliğindeki yılın fotoğrafları yarışmasında da çok güzel kareler izliyoruz. Ben yılın fotoğrafları oylamasında tabii ki daha çok fotoğrafçı kimliğiyle olaya yaklaşmak istedim. Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'a ait; koronavirüs hastalarına bakarken koruyucu gözlükleri buğulanan sağlık çalışanı beni çok etkiledi. Hem yaşadığımız hastalığı ve hem de bu hastalıkta savaşta ön cephede savaşan sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukların ne derece büyük olduğunu anlatıyordu. Sağlık çalışanlarımızın hepsine şükranlarımızı sunuyorum."